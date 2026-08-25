MUSKİ personeline yeni nesil atıksu arıtma eğitimi

eğitimin kapsamı:

Muşla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim, 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Programın ana eksenini biyolojik atıksu arıtma süreçleri ve Membran Biyoreaktör (MBR) teknolojisi oluşturdu.

Eğitimde katılımcılara, hem teorik bilgiler hem de uygulamaya yönelik yaklaşımlar sunuldu. Tesislerin verimli işletilmesi, proses optimizasyonu ve bakım-onarım uygulamaları gibi pratik konulara da yer verildi.

uzman sunumları ve yöntemleri:

Program kapsamında Prof. Dr. Güçlü İnsel ve Prof. Dr. Hulusi Barlas tarafından katılımcılara biyolojik arıtma prensipleri, mikroorganizma davranışları ve proses kontrolü anlatıldı. Ayrıca MBR sistemlerinin avantajları, işletme zorlukları ve saha uygulamalarına ilişkin örnekler paylaşıldı.

Eğitim oturumları teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı yaklaşımlar içeriyordu; bu sayede personelin tesislerde karşılaşabileceği operasyonel sorunlara yönelik pratik çözüm becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

amaçlar ve beklenen sonuçlar:

MUSKİ yetkilileri düzenlenen eğitimlerle personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu yatırımın temel hedefleri arasında arıtma tesislerinin daha etkin işletilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi yer alıyor.

Uzun vadede, eğitimlerin tesis verimliliğine katkı sağlayarak arıtma performansında iyileşme, işletme maliyetlerinde azalma ve çevresel hedeflere daha etkin ulaşma beklentisi öne çıkıyor. MUSKİ, benzer eğitim programlarını sürdürerek teknik kapasiteyi artırmayı planlıyor.

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PERSONELİNİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ VE TEKNİK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.