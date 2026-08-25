Dolar 48,0826 +0,02%
Euro 56,0891 -0,02%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.275,11 +0,18%
EUR/USD 1,1658 -0,08%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

MUSKİ personeline yeni nesil atıksu arıtma eğitimi

MUSKİ, 24-25 Ağustos'ta Prof. Dr. Güçlü İnsel ve Prof. Dr. Hulusi Barlas'ın katılımıyla personeline biyolojik atıksu ve MBR eğitimi verdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

MUSKİ personeline yeni nesil atıksu arıtma eğitimi

eğitimin kapsamı:

Muşla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim, 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Programın ana eksenini biyolojik atıksu arıtma süreçleri ve Membran Biyoreaktör (MBR) teknolojisi oluşturdu.

Eğitimde katılımcılara, hem teorik bilgiler hem de uygulamaya yönelik yaklaşımlar sunuldu. Tesislerin verimli işletilmesi, proses optimizasyonu ve bakım-onarım uygulamaları gibi pratik konulara da yer verildi.

uzman sunumları ve yöntemleri:

Program kapsamında Prof. Dr. Güçlü İnsel ve Prof. Dr. Hulusi Barlas tarafından katılımcılara biyolojik arıtma prensipleri, mikroorganizma davranışları ve proses kontrolü anlatıldı. Ayrıca MBR sistemlerinin avantajları, işletme zorlukları ve saha uygulamalarına ilişkin örnekler paylaşıldı.

Eğitim oturumları teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı yaklaşımlar içeriyordu; bu sayede personelin tesislerde karşılaşabileceği operasyonel sorunlara yönelik pratik çözüm becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

amaçlar ve beklenen sonuçlar:

MUSKİ yetkilileri düzenlenen eğitimlerle personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu yatırımın temel hedefleri arasında arıtma tesislerinin daha etkin işletilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi yer alıyor.

Uzun vadede, eğitimlerin tesis verimliliğine katkı sağlayarak arıtma performansında iyileşme, işletme maliyetlerinde azalma ve çevresel hedeflere daha etkin ulaşma beklentisi öne çıkıyor. MUSKİ, benzer eğitim programlarını sürdürerek teknik kapasiteyi artırmayı planlıyor.

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PERSONELİNİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ VE...

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, PERSONELİNİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ VE TEKNİK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türk akademisyen Nebraska-Lincoln'de elektrikli otonom ekim robotu geliştirecek
images

Eğitimde koordinasyon ön planda: Muğla'da haftalık planlama toplantısı
images

Ücretsiz eğitimle hedefe ulaştı: Darıca Fen Lisesi'ne giren Umut Efe Taşkın
images

Erzincan'da rektörlük devri: Kuyrukluyıldız mazbatasını Özvar'dan teslim aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elektrik işlerinden besiciliğe: TKDK desteğiyle 200 başlık çiftlik kurdu

çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi

Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi