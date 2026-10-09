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Gümülcine'de anma: Yeniden Refah gençlik lideri Selçuk Efe'den Batı Trakya'ya destek

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Selçuk Efe, Gümülcine'de Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret edip Batı Trakya Türklerine destek verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gümülcine'de anma: Yeniden Refah gençlik lideri Selçuk Efe'den Batı Trakya'ya destek

Gümülcine ziyaretinde anma ve dayanışma

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Selçuk Efe, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin sembol isimlerinden Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Efe kabir başında dua ederek merhum siyasetçinin bölge için taşıdığı tarihî önemi vurguladı.

Sadık Ahmet'in mirası ve hatırlanması:

Ziyarete, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Semih Ömer de eşlik etti. Efe, Dr. Sadık Ahmet'in hayatı boyunca Türk kimliğinin korunması ve azınlık haklarının savunulması uğrunda verdiği mücadeleyi anarak, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye ile bağların vurgulanması:

Değerlendirmelerinde, Sadık Ahmet'in eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile olan yakın ilişkilerine atıfta bulunan Efe, Batı Trakya Türklerinin hak arama çabalarının Türkiye'de de karşılık bulduğunu belirtti. Ziyaret, bölgedeki Türk toplumuna yönelik dayanışma mesajı verme amacı taşıdı.

Yeniden Refah Partisi olarak bölgedeki hak ve özgürlük mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Efe, ziyaret sonrası sosyal medya paylaşımında da Dr. Sadık Ahmet'i rahmetle anıp Batı Trakya Türklerinin yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI SELÇUK EFE, YUNANİSTAN’IN GÜMÜLCİNE KENTİNDE...

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI SELÇUK EFE, YUNANİSTAN’IN GÜMÜLCİNE KENTİNDE BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN HAK MÜCADELESİNİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN DR. SADIK AHMET’İN KABRİNİ ZİYARET EDEREK BÖLGEDEKİ TÜRK TOPLUMUNA DESTEK MESAJI VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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