Dolar 49,3377 +0,11%
Euro 55,3995 +0,24%
Bist 12.273,59 +0,49%
Altın Gram 6.695,06 +1,53%
EUR/USD 1,1232 +0,15%
Brent Petrol 103,17 -1,06%
--°

Erken sünnetin önemi: erkek çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına karşı önlem

Üroloji uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, sünnet derisi yapışıklığı ve darlığının idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığını söyledi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken sünnetin önemi: erkek çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına karşı önlem

Erken müdahale enfeksiyon riskini azaltıyor:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, erkek çocuklarda sünnet derisi yapışıklığı ve uç darlığının idrar yolu enfeksiyonları için önemli bir zemin oluşturduğunu belirterek erken dönemde sünnetin gerekliliğine dikkat çekti. Aydoğan, özellikle ateşli ve tekrarlayan enfeksiyonların, idrar yapma güçlüğü, idrar kaçırma ve idrarda kan gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Belirtiler ve hangi şikâyetler ciddiye alınmalı:

Uzman, ateşli veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu; idrar yaparken yanma, ağrı veya ağlama; idrar akımının zayıf, ince ya da kesik kesik olması; idrar yaparken zorlanma gibi yakınmaların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca gece veya gündüz yeni başlayan idrar kaçırma, idrarda kan, bulanıklık veya kötü koku, bel/yan/karın ağrısı, yüksek ateş, kusma ve belirgin halsizlik de alarm belirtileri arasında yer alıyor.

Tanı ve izlemede hangi tetkikler kullanılıyor:

Aydoğan, ilk değerlendirmede idrar tahlili ve uygun alınmış idrar kültürünün önemine işaret etti. Gerektiğinde böbrek ve mesane ultrasonu, reflü şüphesinde işeme sistoüretrografisi (VCUG/VSUG) ve bazı durumlarda böbrek sintigrafisi uygulanabileceğini belirtti. Ancak tüm çocuklara aynı tetkiklerin yapılmadığını; kararın çocuğun yaşı, şikâyetleri, enfeksiyonun özellikleri ve muayene bulgularına göre verildiğini kaydetti.

Aydoğan, gebelik döneminde böbrek genişlemesi (hidronefroz) tespit edilen çocuklar ile ailesinde böbrek anomalisi veya böbrek reflüsü (VUR) öyküsü bulunanların önceden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun sadece ateş, huzursuzluk, emmeme, kusma veya kilo alamama gibi belirtilerle de ortaya çıkabileceği hatırlatıldı.

Sonuç olarak, erkek çocuklarda idrar yolu sorunlarının her zaman ağır bir hastalık olmayabileceğini belirten Aydoğan, ateşli ve tekrarlayan enfeksiyonlar, işeme güçlüğü, idrar kaçırma veya idrarda kan gibi bulgularda mutlaka çocuk doktoruna başvurulması ve gerekirse çocuk ürolojisi uzmanından destek alınmasının önemini vurguladı.

ÜROLOJİ UZMANI OPR. DR. ŞAKİR AYDOĞAN

ÜROLOJİ UZMANI OPR. DR. ŞAKİR AYDOĞAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enkazdan çıkan deniz kabuğu Maltepe çöküşünde malzeme kalitesine soru işareti dü...
images

Çekmeköy’ün geleceği için bakanlıklarla kapsamlı proje görüşmeleri
images

Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada
images

Eskil'de 112 acil sağlık istasyonu hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

öğrencilerle Muğla’yı keşfe çıkıldı

Emekliler meclisi Nilüfer'in kentsel geleceği için güç birliği yaptı

Garanti BBVA Emeklilik iki projeyle Smart-i Awards 2026'da iki ödül kazandı

Çekmeköy’ün geleceği için bakanlıklarla kapsamlı proje görüşmeleri

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor