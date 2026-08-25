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Eğitime destek: Denizli’de 1.266 yeni personel kadrosu

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2026-2027 eğitim yılında devlet okullarına 926 yardımcı personel ve 340 güvenlik görevlisi kadrosu açıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime destek: Denizli’de 1.266 yeni personel kadrosu

Denizli için 2026-2027 hazırlığı tamamlandı

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu kentteki devlet okullarında görev yapacak yeni personel kadrolarını duyurdu. Subaşıoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için toplam 926 yardımcı personel ve 340 güvenlik görevlisi kadrosunun hazır olduğunu belirtti.

İl başkanı, kadroların öncelikle okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu vurguladı ve atamaların okulların hizmet kalitesini yükseltme amacı taşıdığını ifade etti.

daha temiz, daha güvenli okullar:

Subaşıoğlu, yeni kadroların devreye girmesiyle birlikte öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin hedeflendiğini söyledi. Açıklamada, okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesinin eğitim ortamlarının niteliği açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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