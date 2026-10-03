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Ehliyetsiz sürüşün bedeli: Akçakale'de iki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ehliyetsiz motosikletle gezen 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk, traktörün mibzerine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ehliyetsiz sürüşün bedeli: Akçakale'de iki genç hayatını kaybetti

Ehliyetsiz sürüşün bedeli: Akçakale'de iki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, ehliyetsiz şekilde motosikletle gezen 15 yaşındaki Emir Mahir Filiz ile 16 yaşındaki Mehmet Emin Tamaç yaşamını yitirdi.

Kaza ve müdahale:

İddiaya göre, sürücü belgesi olmayan iki genç, seyir halindeyken bir traktörün mibzerine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Soruşturma ve sonuçları:

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olay, ehliyetsiz motosiklet kullanımının ve tarımsal araçların bulunduğu yollarda alınacak önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ŞANLIURFA&#039;NIN AKÇAKALE İLÇESİNDE MOTOSİKLETLE SEYİR HALİNDEYKEN TRAKTÖRÜN MİBZERİNE ÇARPAN 15 VE...

ŞANLIURFA'NIN AKÇAKALE İLÇESİNDE MOTOSİKLETLE SEYİR HALİNDEYKEN TRAKTÖRÜN MİBZERİNE ÇARPAN 15 VE 16 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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