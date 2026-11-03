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Kayseri'de 54 noktada huzur operasyonu: 52 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyeti'nin 314 personel ve 62 ekiple düzenlediği uygulamada 13 bin 258 şahıs ve 3 bin 992 araç sorgulandı; 52 aranan kişi yakalandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 06:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de 54 noktada huzur operasyonu: 52 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de huzur-asayiş uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişi ve kamu düzenini korumak amacıyla eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirdi. Operasyona 314 personel ve 62 ekip katıldı. Çalışma, kent genelinde 54 noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

uygulamanın boyutu:

Ekiplerce düzenlenen denetimlerde toplam 13 bin 258 şahıs ve 3 bin 992 araç sorgulandı. Sorgulamalar sırasında çeşitli şüpheli durumlara müdahale edilerek adli işlemler başlatıldı. Uygulamanın amacı mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak olarak açıklandı.

ele geçirilenler ve işlemler:

Çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda fişek ve şarjör ele geçirildi. Ayrıca uygulamada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi ve bu kişiler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Uygulamada ayrıca 13 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Yetkililer, benzer denetimlerin kamu güvenliğinin sağlanması adına düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 314 PERSONELLE EŞ ZAMANLI YAPILAN UYGULAMADA, 13 BİN 258...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 314 PERSONELLE EŞ ZAMANLI YAPILAN UYGULAMADA, 13 BİN 258 ŞAHIS SORGULANIRKEN, 52 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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