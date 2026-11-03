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Ankara'da gece başlayan sağanak bazı sokaklarda su birikintisi bıraktı

Ankara'da gece başlayan ve yer yer etkisini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine yol açtı; sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 06:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Ankara'da gece başlayan sağanak bazı sokaklarda su birikintisi bıraktı

Ankara'da gece sağanağı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehir genelinde etkili oldu. Yağışın yer yer yoğunlaşması sonucunda bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Etkilenen alanlar:

Gece boyunca süren yağışın etkileri şehir merkezinin farklı noktalarında gözlendi; özellikle alçak kesimlerde ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Yağışın yoğunluğu bazı bölgelerde yerel olarak artarken, genel ölçekte yağmurun yaygın olduğu belirtildi.

Oluşan birikintiler yollarda geçici su topluluklarına neden oldu ve kısa süreli yerel olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildi.

Vatandaşlara öneriler:

Sürücülerin yağışlı zemin ve su birikintileri nedeniyle hızlarını azaltmaları ve ani manevralardan kaçınmaları önem taşıyor. Derin görünen su birikintilerinden geçmemek, yayaların kayma ve ıslanma riskine karşı tedbirli olması öneriliyor.

Gün içinde yağışın seyrine göre ilave tedbirlerin gerekebileceği göz önünde bulundurulmalı; vatandaşlar ve sürücüler hava durumunu takip ederek önlem almalı.

ANKARA&#039;DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLURKEN, YAĞIŞIN...

ANKARA'DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLURKEN, YAĞIŞIN ETKİSİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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