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Şeref meydanı'nda şarampole yuvarlanan otomobil iki kişiyi yaraladı

Bingöl-Muş karayolu Şeref Meydanı'nda 12 AAC 979 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı; 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şeref meydanı'nda şarampole yuvarlanan otomobil iki kişiyi yaraladı

Kaza bilgileri

Bingöl-Muş karayolu Şeref Meydanı mevkiinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 979 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve şarampole devrildi.

Araç olay yerinde ters dönerken kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla araçta bulunan yaralılar çıkartıldı ve ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedaviye alındığı ve sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri kazanın nedeni ve oluş şekline ilişkin araştırma yapıyor; kaza yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, sürücülere dikkatli ve kontrollü araç kullanma uyarısında bulundu ve bölgedeki sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

BİNGÖL&#039;DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

BİNGÖL'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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