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Ekim ayında kriminal deliller 14 vakayı aydınlattı: jandarma 15 şüpheli tespit etti

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttüğü olay yeri incelemeleriyle 14 olayı aydınlattı; 15 şüpheli belirlendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ekim ayında kriminal deliller 14 vakayı aydınlattı: jandarma 15 şüpheli tespit etti

Balıkesir jandarmasının ekim ayı faaliyetleri:

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde sorumluluk bölgesinde gerçekleşen olaylara yönelik kapsamlı olay yeri incelemeleri yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 14 olay aydınlatılırken, olayların failleri olduğu değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.

olay türleri ve sayısal dağılımı:

Kriminal incelemeler sonucunda aydınlatılan olayların türleri arasında 6 hırsızlık, 1 kasten öldürme, 1 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, 1 silahlı tehdit, 2 konut dokunulmazlığını ihlal, 2 ateşli silahla mala zarar verme ve 1 adet 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet olayı yer aldı. Bu dağılım, bölgede hem mülkiyet suçları hem de şiddet ve silah kullanımını içeren olayların bulunduğunu gösteriyor.

soruşturma süreci ve öncelikler:

Olay yerlerinden elde edilen bulgular üzerinde yürütülen teknik ve adli incelemeler, şüphelilerin kimliklendirilmesini sağladı. Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından toplanan fiziksel delillerin laboratuvar analizleri ve sahadaki görgü araştırmaları soruşturmanın temelini oluşturdu. Elde edilen sonuçlar, soruşturmaların delil temelli ilerletildiğini ve faillerin tespitine odaklandığını ortaya koyuyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması ve önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri vurgulandı. Yetkililer, benzer olayların çözümünde olay yeri inceleme ekiplerinin rolünün kritik olduğunu belirtti.

Bu dönemde tespit edilen 15 şüphelinin hakkında yürütülen adli süreçler ve soruşturmaların ilerleyişi, ilgili birimlerce takip ediliyor. Jandarma birimleri, delil zincirinin korunması ve adli sürecin sağlıklı yürütülmesi için koordineli çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

BALIKESİR’DE 14 OLAY KRİMİNAL İNCELEMEYLE AYDINLATILDI 15 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

BALIKESİR’DE 14 OLAY KRİMİNAL İNCELEMEYLE AYDINLATILDI 15 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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