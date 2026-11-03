Yaralı gökdoğan duyarlı vatandaş sayesinde Bursa'da bakıma alındı

Yaralı gökdoğan kurtarılarak veteriner bakımına alındı

Bursa'da bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bitkin ve yaralı halde bulunan gökdoğan'ı teslim aldı. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kuşu hızlıca veteriner hekimlere ulaştırdı ve koruma altına aldı.

müdahale ve ilk değerlendirme:

Yetkililer, bulunan gökdoğanın öncelikle ilk muayenesinin yapıldığını, yaralanma ve genel sağlık durumuna ilişkin değerlendirmenin tamamlandığını bildirdi. Kuşun tedaviye ihtiyaç duyduğu tespit edilince zaman kaybetmeden gerekli bakım ve tıbbi müdahaleler başlatıldı.

tedavi ve salıverme planı:

Ekibin verdiği bilgiye göre, gökdoğanın sağlık durumu yakından takip ediliyor; tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuş doğal yaşam alanına geri bırakılacak. DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatına gösterdikleri hassasiyet için bölge halkına teşekkür ederek, doğal yaşamı koruma çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

BURSA'DA VATANDAŞ İHBARI ÜZERİNE YARALI HALDE BULUNAN GÖKDOĞAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) BURSA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TEDAVİ ALTINA ALINDI.