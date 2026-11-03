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Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

Ankara Demetevler'de 27 Ekim sabahı motosikletin çarptığı 6 aylık hamile A.E., ağır yaralanıp karnındaki bebeğini kaybetti; kaza güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

Ankara Demetevler'de motosiklet çarpması sonucu hamile kadın ağır yaralandı

İvedik Caddesi'nde 27 Ekim sabahı meydana gelen kazada, yoldan geçen bir kadına motosiklet çarptı. Olayda ağır yaralanan 6 aylık hamile A.E., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve karnındaki bebeğini kaybetti. Kazanın anları çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü M.B. (21) olan 06 FET 90 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yolda yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi ve yol üzerinde bulunan iki kadınla daha çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve gözaltılar:

Ağır yaralanan A.E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği bildirildi. Diğer iki kadın ile motosiklet sürücüsü M.B. ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin ardından, M.B. ile birlikte S.Ş. (51)'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

ANKARA’DA MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANAN 6 AYLIK HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ. FECİ...

ANKARA’DA MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANAN 6 AYLIK HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ. FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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