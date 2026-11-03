ivedik caddesi'nde motosikletin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Ankara Yenimahalle'de trafik kazası

Dün sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kadın metrelerce sürüklenirken olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza anının ayrıntıları:

Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği ve aniden dengesini kaybederek kaldırıma yakın alanda yürüyen kadına çarptığı görülüyor. İlk çarpmanın ardından yaralanan kadın yoldaki başka iki kadınla daha çarpıştı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve müdahale:

Sedyeyle ambulansa alınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı; yapılan ilk değerlendirmede bacaklarında kırıklar olduğu bildirildi. Diğer iki kadın ile motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve görüntüler incelemeye alındı.

Ankara’da motosiklet sürücüsü önce bir kadına ardından yayalara çarptı: Kaza anı kamerada