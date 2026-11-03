Gölet bakımlarıyla kırsal alanda içme suyu kapasitesi artırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi göletlerde bakım çalışmalarını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ve kırsal alanların su ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Bağyolu Mahallesi sınırlarında yer alan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Çalışmanın uygulama adımları:

Yağışlardan zarar gören göletlerde yapılan müdahaleler kapsamında öncelikle balçık temizliği gerçekleştirildi. Bu temizlikle göletlerin tabanındaki biriken malzeme uzaklaştırılarak göletlerin su depolama hacmi artırıldı ve suyun kalitesi yükseltildi. Onarım ve temizliğin birlikte yürütülmesiyle göletlerin kullanıma hazır hale gelmesi sağlandı.

Yerel üretime ve doğaya katkısı:

Bakımı yapılan göletler, özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda yayılan hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca çalışmalar, bölgedeki yaban hayvanlarının da temiz suya erişimini kolaylaştırıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla benzer projeleri yürütmeye devam edeceğini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN VE KIRSAL BÖLGELERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, YUNUSEMRE İLÇESİ BAĞYOLU MAHALLESİ’NDE BULUNAN HAYVAN İÇME SUYU (HİS) GÖLETLERİNDE BAŞLATTIĞI BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.