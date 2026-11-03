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Ceylanpınar'da jandarmanın operasyonuyla 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri, 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ceylanpınar'da jandarmanın operasyonuyla 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ceylanpınar ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan aranan M.Ç. belirlendi.

operasyon ve yakalama:

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonunda şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında M.Ç. gözaltına alındı.

adli süreç:

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma ve yasal süreç jandarma ile adli mercilerce yürütülmeye devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA 5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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