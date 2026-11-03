Firari tecavüz hükümlüsü jandarma operasyonuyla Sincan'da yakalandı

Firari yakalandı:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, cezaevinden firar eden ve Zorla Irza Geçme suçundan kesinleşmiş 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.S. yakalandı.

Yakalanma süreci:

Gözlem, takip ve saha çalışmaları sonucunda, görevli ekiplerin koordinasyonu ile şüphelinin Sincan sınırları içinde olduğu tespit edildi. Operasyonu yürüten Sincan İlçe Jandarma ekipleri tarafından zanlı yakalandı.

İşlemler ve teslim:

Yakalanan zanlı hakkında gerekli kimlik ve adli işlemler gerçekleştirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından E.S., resmî teslim işlemleri için yetkililere teslim edilerek Sincan Cezaevine sevk edildi.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 72 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.