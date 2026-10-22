Ekim öncesi uyarı: Konya Ovası'nda toprak, tohum ve gübre hazırlığına öncelik verin

Konya Ovası'nda ekim hazırlıkları ve genel durum:

Konya Ovası'nda hububat ekilişi kıraç alanlarda başladı; sulu alanlarda ise yeşil mahsul hasatları yağışlar nedeniyle gecikiyor. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, ekim öncesi doğru uygulamaların önemine dikkat çekti ve çiftçilere acele etmemeleri çağrısında bulundu.

Hasat gecikmesi ve ekim zamanlaması:

Bu yıl mısır ve diğer yeşil mahsullerin hasadında yaklaşık 15 günlük gecikme yaşandığını belirten Kırkgöz, bunun kıraç alanlardaki ekimleri öne çektiğini ancak asıl verimin alındığı sulu alanlardaki ekimlerin hasatlar tamamlandıktan sonra yapılacağını söyledi. Geçmişte olduğu gibi ekim için ideallerin ekim ayı sonları ile kasım ayı ilk haftaları olduğunu hatırlatan Kırkgöz, çiftçilerin telaş etmemesi ve uygun şartları beklemesi gerektiğini vurguladı.

Toprak hazırlığı ve sürüm uyarısı:

Toprak hazırlığının doğru yapılmasının verim için öncelikli olduğunu ifade eden Kırkgöz, hasat sonrası kalan anızların toprağa gömülerek işlenmesini önerdi. Ağır tavlı (çok nemli) topraklarda sürüm yapılmaması gerektiğini belirtti; zira bu işlemler toprağın kesekli hale gelmesine ve tohumların hava alarak çürümesine yol açabiliyor. Çiftçilere sabırlı olmaları ve toprak şartları uygun olduğunda ekim yapmaları tavsiye edildi.

Sertifikalı tohum ve gübre kullanımı önerileri:

Kırkgöz, sertifikalı tohum kullanımının verimi yüzde 10 ila 15 arasında artırdığına dikkat çekti ve eleme, kaynağı belirsiz tohumların hastalık ve yabancı ot tohumları taşıyabileceğini söyledi. Hastalık kaynaklı kayıpların hasat döneminde telafisinin zorluğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Tarım Bakanlığı desteğinin sertifikalı tohumda 10 liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Gübre kullanımında da aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyleyen Kırkgöz, fazla gübre atmanın daha fazla verim sağlamadığını, bu nedenle bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarda gübre kullanılması gerektiğini önerdi. Gübre alımlarında ise fiyat dalgalanmaları ve sahte gübre riskine karşı güvenilir, bilinen tedarikçi tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özetle, Konya Ovası'nda hububat ekiminde verimi korumanın yolu iyi toprak hazırlığı, sertifikalı temiz tohum ve ihtiyaç bazlı güvenilir gübre kullanımından geçiyor; çiftçilere acele etmemeleri ve doğru zamanı beklemeleri öneriliyor.

UZMANLAR, KONYA OVASINDA HUBUBAT EKİLİŞİ ÖNCESİNDE ÇİFTÇİLERE TOPRAK HAZIRLIĞI, SERTİFİKALI TOHUM VE GÜBRE KULLANIMI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.