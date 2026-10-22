Ekimde farkındalık: Bursa Büyükşehir meme kanserinde erken tanıya odaklandı

Bursa Büyükşehir'in ekim kampanyası:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı boyunca erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir program yürütüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar, belediye binasında gerçekleştirilen pembe kurdele dağıtımıyla başladı ve kentin farklı noktalarına yayılan bilgilendirme stantlarıyla sürüyor.

Etkinliklerde dağıtılan broşürler ve görsel materyallerle meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve düzenli taramanın gerekliliği halka anlatılıyor. Kampanya, toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefleyerek hem bilgilendirme hem de pratik sağlık hizmetleri sunuyor.

Yıldırım'daki saha çalışmaları:

Programın son ayağı olarak Yıldırım ilçesindeki Selçukbey Giyim Pazarı alanında kurulan stantlarda vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruldu. Gönüllü ve uzman ekipler tarafından pembe kurdele dağıtımı yapılarak farkındalık oluşturuldu; aynı zamanda bilgilendirici broşürler verildi.

Stantlarda görevli hemşireler tarafından tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi, ziyaretçilere ilk yardım konularında kısa eğitimler verildi. Ayrıca diyetisyenler halka sağlıklı ve doğru beslenme önerileri sunarak kanser riskinin azaltılmasına katkıda bulundu.

Uzmanlar neden erken teşhise vurgu yapıyor:

Etkinliklerde görev yapan sağlık ekipleri meme kanserinin belirtileri ve risk faktörleri hakkında bilgi verdi; erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olduğu sıkça vurgulandı. Bursa Büyükşehir'in programı, bilgilendirme ile tarama hizmetlerini bir araya getirerek toplumun erken tanı bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.