Yüz genç AI CRAFT ile kısa film üretimini öğreniyor

Projenin kapsamı:

TÜRGEV tarafından hayata geçirilen AI CRAFT: Sanatta Yapay Zekanın Gücü projesi, yapay zekayı sanat ve dijital üretimle buluşturmayı amaçlıyor. Projeye gelen 710 başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucu 100 genç yüz yüze eğitime hak kazandı. Çevrim içi dönem 17 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yürütüldü; ilk yüz yüze dersler ise 9-11 Ekim tarihlerinde İstanbul Ümraniye'deki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Şule Yüksel Şenler Yerleşkesinde yapıldı. Programa katılım ücretsiz ve yaş, cinsiyet ya da eğitim durumu ayırımı yapılmadan açık tutuldu. Ayrıca 30 kişilik yedek liste oluşturuldu.

Çevrim içi eğitimde neler öğretiliyor:

Çevrim içi eğitimlere toplam 625 kişi katıldı. Katılımcılar dört gruba ayrılarak grup başına 30 saatlik eğitim aldı. Derslerde yapay zekanın çalışma mantığı, etkili komut (prompt) yazma yöntemleri, ayrıca kamera açısı, ışık, renk ve kompozisyon gibi sahne kurulumuna ilişkin teknikler anlatıldı. Gençler, öğrendiklerini afiş çalışmalarında ve "Aile" ile "Sıfır Atık" temalı video ödevlerinde uyguladı. Yüz yüze eğitime katılacakların belirlenmesinde video ve afiş ödevleri, test sonuçları ve yüz yüze eğitim talepleri dikkate alındı.

Program yapısı ve modüller:

AI CRAFT, sekiz aşama ve 41 modül içeren bir müfredatla ilerliyor; eğitimlerin bir bölümü çevrim içi, bir bölümü yüz yüze yapılacak ve son iki aşama tamamen yerleşkede yürütülecek. Üçüncü aşama yerleşkedeki afiş tasarımı, dijital sanat ve görsel üretim atölyelerini kapsıyor; bu aşamada karakter, mekan ve atmosfer tasarımı da işleniyor. Dördüncü aşamada seslendirme, müzik ve podcast derslerinin yanı sıra hikâye ve senaryo yazımı yer alıyor. Beşinci aşamadaki video bölümünde ise metinden hareketli görüntü elde etme, sahneler arası görsel bütünlüğü koruma ve sesin görüntüyle eşleştirilmesi gibi uygulamalarla katılımcılar ilk kısa filmlerini ortaya koyacaklar.

Girişimcilik ve final projeleri:

Altıncı aşamadaki girişimcilik modülünde gençler pazar araştırması ve bütçe planlaması yaparak bir iş fikri geliştirecek; yatırımcılara ve hibe programlarına başvurabilecekleri proje dosyalarını hazırlayacaklar. Yedinci aşamada sosyal medya içerikleri ve reklam kampanyaları üzerine çalışma yapılacak. Son aşamada ise katılımcılar mentörlerin değerlendirmeleriyle final projelerini olgunlaştıracak; ortaya çıkan çalışmalar portfolyolarda toplanacak ve dijital bir sergide izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Laboratuvar ve iş birlikleri:

Yerleşkedeki AI CRAFT Laboratuvarı, gençlerin derslerde edindikleri bilgileri uygulamaya koymaları ve mentör eşliğinde projelerini geliştirmeleri için hazırlandı. GİF Şule Yüksel Şenler Yerleşkesi'nin resmi açılışı, 5 Ekim'de Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen GİF'27 Sezon Açılışında canlı bağlantıyla yapıldı. Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Derneği (EGADER) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle yürütülüyor.

AI CRAFT, katılımcılara hem yaratıcı süreçlerin hem de dijital haklar ve etik gibi önemli konuların ele alındığı bir eğitim programı sunuyor; programın sonunda üretilen kısa filmler ve dijital işler gençlerin portfolyolarında yer alarak kariyer ve girişimcilik adımlarına zemin hazırlayacak.

GENÇLER İLK YÜZ YÜZE DERSLERİNE İSTANBUL ÜMRANİYE’DEKİ GÜZEL İŞLER FABRİKASI (GİF) ŞULE YÜKSEL ŞENLER YERLEŞKESİ’NDE KATILDI.