Ekimde yoğun denetim: Kilis'te 115 aranan yakalandı, 56 tutuklandı

operasyonun sonucu:

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 56 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

uygulama ve sorgulama rakamları:

Ekipler il genelinde yoğun denetim gerçekleştirdi; toplam 1.564 uygulama yapılırken, 253.193 şahsın sorgusu gerçekleştirildi. Bu sayılar, kent merkezinde ve ilçelerde yürütülen kapsamlı kontrollerin yoğunluğunu gösteriyor.

ele geçirilen malzemeler:

Çalışmalar sırasında çok sayıda delil ve kaçak ürün de ele geçirildi. Aramada 30 adet silah, 886 adet/gram uyuşturucu madde, 9.955 paket sigara ve 29 kilogram nargile tütünü bulundu. Elde edilen malzemeler ilgili birimlere teslim edildi ve adli süreç başlatıldı.

Kilis'te ekim ayında 115 aranan şahıs yakalandı, 56'sı tutuklandı