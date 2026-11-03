Gaziantep merkezli şebeke yatırım vaadiyle 18 kişiyi hedef aldı, 5 milyon 600 bin lira dolandırıldı

operasyon ve yakalamalar:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda vatandaşı hedef alan bir şebekeyi izlemeye aldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu, toplam 18 müştekinin etkilendiği ve 5 milyon 600 bin lira tutarında maddi zararın oluştuğu belirlendi.

Gaziantep merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa ve Kilis illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, operasyonlarda 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve adres aramalarında delil niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

ele geçirilenler ve deliller:

Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 17 cep telefonu, 17 SIM kart, 25 banka kartı ve 1 hard disk bulundu. Ele geçirilen bu materyallerin soruşturmada önemli rol oynayacağı bildirildi.

Soruşturma sonrası gözaltına alınan şüphelilerden savcılığa sevk edilen 6'sı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve mağdurların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, benzer yöntemlerle karşılaşan vatandaşların ilgili birimlere başvurmalarını istedi.

GAZİANTEP MERKEZLİ 3 İLDE YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 15 ŞÜPHELİ YAKALANDI. 18 VATANDAŞI TOPLAM 5 MİLYON 600 BİN TL DOLANDIRDIKLARI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERDEN 6’SI TUTUKLANDI.