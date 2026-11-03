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Atatürk Caddesi'nde motosikletle yaya çarpışması: bir kişi ağır, bir kişi yaralı

Eskişehir'de Kırmızıtoprak Mahallesi'nde motosikletin çarptığı 65 yaşındaki yaya R.Ş. ağır yaralandı; sürücü Ö.Y. de hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Caddesi'nde motosikletle yaya çarpışması: bir kişi ağır, bir kişi yaralı

Eskişehir'de motosikletle yaya çarpışması

Eskişehir Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir motosikletin yolda yürüyen bir yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Ö.Y. idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki R.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen R.Ş.'yi Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Ö.Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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