Pakistan iş dünyası heyeti BTSO'da yeni ticaret köprüleri örüyor

Pakistanlı iş insanları Bursa'da ağırlanarak iş birlikleri gündeme alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) ile bölge odalarının temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti. Toplantıda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fırsatlar ve iş dünyaları arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.

Ev sahipliğini BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Eker, Savaş Keskin ve Murat Çağlar'ın yaptığı görüşmede, BTSO Meclis üyeleri Rıdvan Uğur Yavuz ve Mithat Sencar Sağlık ile Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Derneği (BASDEC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu da hazır bulundu. Pakistan tarafında ise FPCCI Başkan Yardımcısı ve Faisalabad Kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Qurratul Ain başkanlığındaki heyette; Dadu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zubair Ahmed Bhurt, FPCCI Diplomatik İlişkiler Komitesi Koordinatörü Yasir Liaqat, FPCCI Eğitimde Dönüşüm Komitesi Koordinatörü Shabana Faisal ve Mandi Bahauddin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sardar Muhammad Owais Raza yer aldı.

görüşmenin öncelikleri:

Toplantıda, tarım, turizm, inşaat, eğitim ve hizmet sektörlerinden temsilcilerin bulunması, iki ülke arasındaki iş birliği sahasının çeşitliliğini ortaya koydu. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker, "Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun ekonomik ilişkilere daha güçlü yansıması için iş dünyalarımıza önemli görevler düşüyor" diyerek, Bursa'nın üretim kapasitesi ve sektörel çeşitliliğinin ortaklıklar için avantaj sağladığını vurguladı.

izlenecek yol ve somut adımlar:

Savaş Keskin ise görüşmeyi iki ülke iş dünyası açısından önemli bir başlangıç olarak nitelendirerek, Pakistan pazarının büyüyen yapısına dikkat çekti. Keskin, ticaretin ötesinde yatırım ve girişimcilik alanlarında somut iş birliklerine dönüştürülecek adımlar atmak için heyetle temasın sürdürüleceğini söyledi.

Murat Çağlar da heyet ziyaretlerinin karşılıklı tanıma ve güven tesisinde rol oynadığını belirtti; Bursa'nın ve Oda imkanlarının Pakistanlı iş insanlarına anlatılmasının, ileride kurulacak ticari ilişkilerin ilk adımı olduğuna işaret etti ve "Temaslarımızı düzenli hale getirerek bu bağı kalıcı kılmak istiyoruz" dedi.

Pakistan heyetinin konuşmacısı Qurratul Ain ise Bursa'ya ikinci gelişleri olduğunu ve Osmanlı döneminden bu yana süregelen ticari bağların önemine vurgu yaparak ev sahipliği için teşekkür etti: "Bursa bizim için çok önemli. Pakistan ile Türkiye arasında güçlü bağlar kurmayı dört gözle bekliyoruz."

Görüşme, iki ülke iş çevreleri arasında sektörel eşleştirme, ortak projeler ve düzenli heyet ziyaretleriyle iş birliğinin somutlaştırılmasına yönelik bir çerçeve oluşturma amacıyla sona erdi. BTSO ve FPCCI temsilcileri, ilerleyen dönemlerde firmaları bir araya getirecek programlar ve temasların planlanacağını bildirdi.

BTSO YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, PAKİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODALARI FEDERASYONU (FPCCI) İLE BÖLGE ODALARININ TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN HEYETİ AĞIRLADI. GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER VE İKİ ÜLKE İŞ DÜNYASI ARASINDA GELİŞTİRİLEBİLECEK İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI ELE ALINDI. YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEKİ EKER, "TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ KÖKLÜ DOSTLUĞUN EKONOMİK İLİŞKİLERE DAHA GÜÇLÜ YANSIMASI İÇİN İŞ DÜNYALARIMIZA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR." DEDİ.