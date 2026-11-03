Ordu'da trafikte sıkı denetim: bir haftada 17 bin 394 araç incelendi

Ordu'da trafik denetimlerinin görünümü:

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 17.394 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bölge genelinde sorumluluk sahasında 54 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 69 kişi yaralandı.

ceza türleri ve sayı dağılımı:

Denetimler kapsamında; alkollü araç kullanmaktan 57 sürücüye, modifiyeli araç kullanmaktan 53 sürücüye, hatalı şerit değiştirmekten 40 sürücüye ve kırmızı ışık ihlalinden 17 sürücüye işlem uygulandı. Hız sınırlarını aşmaktan 1.392 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan 107 sürücüye, emniyet kemeri kullanmamaktan 345 sürücüye, motosiklet sürücülerine kask kullanmamaktan 107 ve yüksek sesle müzik dinlemekten 39 sürücüye cezai işlem uygulandı.

denetim sonuçları ve sürdürülebilirlik:

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam 17.394 araç kontrol edildi, 3.582 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 54 araç trafikten men edildi ve 57 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 17 BİN 394 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.