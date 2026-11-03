İzmir merkezli şebekeye 17 ilde baskın: hesaplarda 6 milyar 180 milyon lira hareketi, 25 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Soruşturmada, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamaları yöneltildi. Yapılan teknik ve adli çalışmalar sonucunda örgütlü biçimde bahis oynatıldığı, yer sağlandığı ve para transferine aracılık edildiği belirlendi.

Mali bulgular:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile ilgili kurum belgeleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 280 bin ayrı işlem üzerinden 6 milyar 180 milyon Türk lirası para giriş-çıkışı tespit edildi. Bu veriler, soruşturmanın mali boyutunun genişliğini gözler önüne serdi ve operasyon planlamasında temel delil olarak kullanıldı.

Gözaltılar ve aramalar:

Elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen 51 şüpheli ile 1 şirket hakkında İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Ankara, Aydın, Bartın, Isparta, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla ve Gaziantep’i kapsayan 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlar sırasında şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 8 SIM kart, 8 USB bellek ve 1 hard disk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma ve adli süreç ilerledikçe jandarma ekipleri tarafından elde edilen yeni delillerin dosyaya ekleneceği bildirildi.

İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı