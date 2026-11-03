Ayvalık adıyla 50 bin ton tağşiş sektörü zorlayınca festivalde gündem oldu

Tağşiş festivali gündemine taşındı

Ayvalık’ta düzenlenen 21’inci Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nde sektörün en ciddi sorunlarından biri olan taklit ve tağşiş zeytinyağı masaya yatırıldı. Festivalde yapılan değerlendirmelerde, yaklaşık 50.000 ton tağşişli yağın piyasaya sürüldüğü yönündeki tespitler ve Ayvalık isminin kötüye kullanımı ön plandaydı.

Ayvalık markasına yönelik riskler:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin bölge zeytinyağını tanıtmak açısından önemine vurgu yaparken, sektörün temel sorunlarının açıkça konuşulması gerektiğini söyledi. Ergin, tağşişin Ayvalık markasına büyük zarar verdiğini belirterek, "Ayvalık zeytinyağı, Türkiye’de ve dünyada nefasetiyle öne çıkan bir zeytinyağıdır. Taklit ve karışım yağların satışlarını gerçekleştirebilmek adına Ayvalık ismini kullanıyorlar." dedi.

Ergin ayrıca belediyenin tespit ettiği durumlarda Ticaret Odası ile birlikte Ticaret Bakanlığına şikayet ve dava süreçleri başlattıklarını, kazanılan davalar bulunduğunu ancak asıl düzenleyici yasal tedbirlerin bakanlıklardan gelmesi gerektiğini vurguladı. Ergin, tağşiş yapanların tespit edildiğinde isim değiştirerek ya da yeni markayla yeniden piyasaya döndüklerini ifade etti ve yasaların daha sert olmasının gerekliliğini dile getirdi.

Adres sahtekârlığı ve tüketici uyarıları:

Ergin, sahtecilik örnekleri arasında gerçek dışı veya var olmayan adreslerin yer aldığını anlattı: "Bakıyorum önüme geliyor, adres alakasız, Ayvalık’la alakası yok. Hemen telefonla arayıp ‘Ayvalık’ta nerede bu yeriniz tarif etsene’ diyorum, Ayvalık’ı tarif edemiyorlar bile. Öyle bir adres yok." Bu nedenle vatandaşlara bilinen, sabit adresli üreticilerden ve tanıdıkları yerlerden alışveriş yapma çağrısı yapıldı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ise sorunun esasen Ayvalık isminin haksız kullanımından kaynaklandığını belirtti. Aykut, bazı illerde aylık 2.000 ton seviyelerine varan satışların Ayvalık adı altında yapıldığını duyduklarını söyledi. Ticaret Odası olarak barkodlu ürünler ve coğrafi işaretli üretimin öncelendiğini, buna rağmen internet ve dijital pazarlama kanallarında Kaynak’ta belirtilen biçimde "Ayvalık 4. kilometre" gibi yanıltıcı ifadelerle satışların sürdüğünü aktardı.

Aykut, telefonla analiz raporu istediklerinde firmaların iletişimi kestiğini, adresi belli olan işletmelere avukatla dava açıldığını ve dijital platformlarda bir dönem yaygın olan ilanların alınan tedbirlerle azaldığını kaydetti. Ancak fiyat farkının geniş olması nedeniyle taklit ve tağşişin tamamen engellenemediğini belirtti.

Yaptırımların yetersizliği ve öneriler:

Aykut, mevcut para cezalarının caydırıcı olmadığını vurguladı: "Kesilen cezalar onların 1 ton yağdan kazandığı para kadar. Başka yaptırım olmadığı için o firmayı kapatıp başka bir firma açıyorlar." Bu döngünün kırılması için ruhsat iptali, işletme ruhsatı verilmemesi veya ağır mali yaptırımlar gerektiğini söyledi.

Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek ise tağşişin sektörün kanayan yarası olduğunu, tüketicilerin ucuz ürünlere yönelmesinin sorunu tetiklediğini belirtti. Kürlek, tüketicileri fiyat konusunda uyararak, "1 litresi 100 lira zeytinyağı olması imkansızdır." ifadesini kullandı ve alım öncesi firmanın ulaşılabilirliği, adresi ve güvenilirliğinin kontrol edilmesini önerdi.

Kürlek ayrıca sahteciliğin yaygınlığına dikkat çekerek, bazı şahısların bu işi 70-80 kez tekrarladığı ve bir kişinin 50 küsur firma açtığı yönündeki örnekleri aktardı. Bu tür tekrar eden ve organize hilelerin niteliğinin artırılarak "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Festivalde dile getirilen ortak kanaat, Ayvalık isminin korunması, daha etkin dijital denetimler ve yakalandığında ağır yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde. Sektör temsilcileri, üretici güveninin yeniden tesisi ve tüketici korunması için hem yerel hem merkezi otoritelerden somut adımlar bekliyor.

YILDA YAKLAŞIK 50 BİN TON TAĞŞİŞLİ ZEYTİNYAĞININ SATILDIĞI VE BU SAHTE ÜRÜNLERDE EN ÇOK AYVALIK ADININ KULLANILDIĞI BİLDİRİLDİ.