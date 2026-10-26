Galatasaray taraftarıyla birlikte derbi zaferini kutladı

galibiyet sonrası coşku

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta oynanan derbide Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı ekipte büyük bir sevinç yaşandı ve oyuncular taraftarların önünde galibiyeti kutladı.

orta sahada birlik ve ritüel

Futbolcular ve teknik ekip maçın ardından orta sahada yuvarlak oluşturdu ve hep birlikte üçlü çektirdi, bu an taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kutlamalar sırasında taraftarlar ayrıca Rus futbolcu Aleksey Batrakov’u ayrı şekilde tribüne çağırdı ve alkışlarla destek verdi.

başkan da sahadaydı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı ve galibiyetin ardından futbolcuları alkışlayarak destek verdi. Kutlama, takım ile taraftarlar arasındaki bağı yeniden vurguladı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR, FENERBAHÇE DERBİSİ GALİBİYETİNİ TARAFTARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.