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Rams Park'ta 9. hafta derbisinde gerginlik tırmandı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Rams Park'ta oynanan derbinin bitiş düdüğünün ardından saha içi tartışma büyüyerek güvenlik müdahalesi gerektirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:52

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rams Park'ta 9. hafta derbisinde gerginlik tırmandı

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park’ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı; mücadeleden ise 2-1 galip ayrıldı.

olayların gelişimi:

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından saha içinde tartışma başladı. İlk gerilim, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında çıkan sözlü anlaşmazlıkla alevlendi ve kısa sürede diğer futbolcular da olaylara karıştı.

güvenlik müdahalesi ve soyunma odası:

Tartışmalar bir süre sahada devam etti; güvenlik güçleri kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı. Sonrasında futbolcular, polis koridoru eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Derbi atmosferinin yarattığı gerilim, maç sonlarında zaman zaman saha içinde tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor; bugün yaşananlar da bu dinamiğin bir yansıması oldu.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE DERBİSİNİN ARDINDAN SAHA İÇİNDE İKİ TAKIM FUTBOLCULARI ARASINDA KAVGA...

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE DERBİSİNİN ARDINDAN SAHA İÇİNDE İKİ TAKIM FUTBOLCULARI ARASINDA KAVGA ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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