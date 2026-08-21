El emeğinden sahneye: Emekten Sahneye sergisi Akdeniz'de beğeni topladı

El emeğinden sahneye: Emekten Sahneye yılsonu sergisi gerçekleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Emekten Sahneye' yılsonu sergisinde, Kültür ve Sanat Evleri kursiyerlerinin hazırladığı yüzlerce el emeği ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Belediye binasının giriş salonunda kurulan stantlar, farklı yaş gruplarından katılımcıların eserleriyle doldu.

Sergi ve gösterilerde öne çıkan çalışmalar:

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslara katılan kadın, genç ve çocukların hazırladığı el işi ürünler serginin merkezinde yer aldı. El sanatları, el dokuması, dekoratif tasarım ve benzeri atölye çalışmaları ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlikte ayrıca çocukların hazırladığı halk oyunları ile sahne gösterileri büyük beğeni topladı.

Programın açılışı konferans salonunda gerçekleştirilen törenle yapıldı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kursiyerlerin sunumlarına geçildi. Adanalıoğlu, Çay, Karaduvar ve Turgut Reis Mahalle Kültür ve Sanat Evleri'nde eğitim alan çocuklar hazırladıkları halk oyunları ve gösterilerle etkinliğe renk kattı.

Yetkililerden ziyaret ve teşekkür:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, stantları gezerek kursiyerlerin emek ve özveriyle ortaya koydukları ürünleri inceledi ve kadınları ile gençleri çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Programa Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Temel, Mustafa Gündüz ve Yusuf Duman ile birim müdürleri de katıldı; etkinlik sonunda başkan yardımcıları sergi stantlarını yakından değerlendirdi.

Kurslara katılan kadınlar, gençler ve eğitmenler ise sağlanan imkânlar için Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinlik, farklı kuşakları bir araya getiren sergi ve gösterilerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'EMEKTEN SAHNEYE' YILSONU SERGİSİNDE, KÜLTÜR VE SANAT EVLERİNDE KURSİYERLERİN HAZIRLADIĞI YÜZLERCE EL EMEĞİ ÜRÜN SERGİLENDİ.