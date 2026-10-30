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El emeğiyle cumhuriyetin ışığı Nazilli'de hayat buldu

Nazilli Belediyesi El Sanatları Atölyesi'nin 'Cumhuriyetin Işığında' sergisi Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde; el emeği eserler 13 Kasım'a kadar görülebilir.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

El emeğiyle cumhuriyetin ışığı Nazilli'de hayat buldu

Sergi ziyarete açık:

Nazilli Belediyesi El Sanatları Atölyesi kursiyerlerinin emekleriyle hazırlanan 'Cumhuriyetin Işığında' El Sanatları Sergisi, Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. El emeği eserlerin yer aldığı sergi, 13 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Serginin teması ve eserler:

Sergi, Cumhuriyetin 103 yıllık köklü mirasından ilham alınarak hazırlandı. Kursiyerlerin büyük bir sabır ve özveriyle ortaya koyduğu dokuma, seramik ve diğer geleneksel el sanatları örnekleri, kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla sergilendi.

Belediye mesajı ve kutlama:

Dr. Ertuğrul Tetik şöyle dedi: Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlarken, bu anlamlı günü sanatın birleştirici gücüyle taçlandırıyoruz. El Sanatları Atölyemizde büyük bir emek ve sabırla hazırlanan birbirinden kıymetli eserler, hem kültürel zenginliğimizi hem de üreten insanlarımızın gücünü ortaya koyuyor. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerler ışığında sanatı, kültürü ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Sergimize emek veren tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenimiz Filiz Aydın’ı gönülden kutluyorum.

Sergi, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını teşvik etmeyi ve vatandaşların sanatsal üretime katılımını desteklemeyi amaçlıyor; Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da bu yönüyle ayrı bir anlam kattı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ EL SANATLARI ATÖLYESİ KURSİYERLERİNİN HAZIRLADIĞI “CUMHURİYETİN IŞIĞINDA” EL...

NAZİLLİ BELEDİYESİ EL SANATLARI ATÖLYESİ KURSİYERLERİNİN HAZIRLADIĞI “CUMHURİYETİN IŞIĞINDA” EL SANATLARI SERGİSİ, LÜTFİ SELEK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE AÇILDI. EL EMEĞİ ESERLERİN YER ALDIĞI SERGİ, 13 KASIM’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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