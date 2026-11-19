İzmir'de meralar yeniden kazanılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan "Mera Islahı İş Birliği Protokolü" çerçevesinde şehrin meralarının canlandırılması için kapsamlı çalışmalar başlatılıyor. Protokol, özellikle Bergama bölgesinde yoğunlaşacak uygulamalarla hem mera sağlığını iyileştirmeyi hem de yeni su kaynakları oluşturmayı hedefliyor.

Protokolün kapsamı:

Alınan karar gereği Bergama'da 12 mera ortak ıslah çalışmalarına tabi tutulacak; bu kapsamda meralarda çalı temizliği yapılarak bitki örtüsünün rejenerasyonu sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ise 11 hayvan içme suyu göleti inşa edilecek ve mevcut göletlerin bakımı gerçekleştirilecek. Bu adımlar, meraların iklim krizinin tehdidine karşı direnç kazanmasına katkı sunacak.

Uygulama takvimi ve üretici destekleri:

Protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edildi; uygulamanın başlaması Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün onay sürecine bağlı. Onayın tamamlanmasının ardından uygulamaya 2027 yılında geçilmesi planlanıyor ve çalışmaların iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar sırasında meralarını geçici süre kullanamayacak olan ve Tarım Bilgi Sistemi (TBS) ile Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı üreticilere yem kaybı yaşamamaları için yem bitkisi desteği sağlanacak.

Göletlerin çok yönlü rolü:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde kurulan hayvan içme suyu göletleri, mera hayvancılığının sürdürülebilirliğini desteklerken yaban hayatı için de önemli su kaynakları oluşturuyor. Ayrıca bu göletler, orman yangınlarıyla mücadelede alternatif su kaynakları olarak değerlendiriliyor. İzmir genelinde bugüne kadar tamamlanan 316 hayvan içme suyu göleti bulunuyor; yeni protokolle bu ağın daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Projenin kırsal kalkınmaya, doğal ekosistemin korunmasına ve üreticilerin daha verimli hayvancılık yapmasına katkı sağlaması bekleniyor. Yerel yönetim ve tarım müdürlüğü iş birliği, meraların sürdürülebilir yönetimi ve su kaynaklarının artırılması yönünde örnek bir dayanışma modeli sunuyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞ BİRLİĞİYLE ŞEHRİN MERALARI YENİDEN CANLANDIRILACAK, BERGAMA’DAKİ 12 MERADA ÇALI TEMİZLİĞİ CANLANDIRMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLECEK.