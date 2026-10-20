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Sinop’ta kurumlar ortak çalışmayla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendiriyor

Sinop’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet personeline 6284 sayılı kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop’ta kurumlar ortak çalışmayla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendiriyor

Sinop'ta bilgilendirme çalışması yapıldı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, ilde görevli emniyet personeline yönelik düzenlenen eğitimde, hukuki çerçeve ve müdahale süreçleri ele alındı.

eğitimin kapsamı:

Eğitimde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesindeki haklar, başvuru yolları ve uygulanabilecek yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katıldığı oturumlarda, şiddete maruz kalan veya maruz kalma riski taşıyan kadınların haklarının korunması ve mağdurlara sunulacak destek hizmetleri üzerinde duruldu.

sürdürülecek çalışmalar ve hedefler:

Çalışmanın hedefi, hem kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmek hem de toplumda toplumsal farkındalığın artırılması yoluyla şiddetin önlenmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadınların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerinin desteklenmesi amacıyla bilgilendirme ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca vatandaşların koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirilmesinin devam edeceği belirtildi.

Sinop'taki bu çeşit eğitim ve saha çalışmaları, kurumların ortak sorumluluğunu öne çıkarırken, müdahale kapasitesinin artırılması ve hak temelli yaklaşımların yaygınlaştırılması yönünde adımlar atılmasını hedefliyor.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA...

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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