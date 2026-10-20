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Sinop’ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği devam ediyor

Erdoğan talimatıyla Sinop'ta yürütülen Vefa Projesi, öz bakım desteği verilen 800 yaşlı ve engelliye ev temizliği ve kişisel bakım sağlıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop’ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği devam ediyor

Sinop’ta vefa projesi vatandaşların yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla başlatılan Vefa Projesi, Sinop genelinde sürdürülüyor. İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen çalışma kapsamında, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara destek veriliyor.

sunulan hizmetler:

Proje kapsamında öncelikli olarak ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor. Günlük yaşamlarını sürdürmekte zorluk çeken, hareket veya bakım desteğine ihtiyaç duyan kişilere yönelik bu hizmetlerle, onların ev ortamında daha rahat ve hijyenik koşullarda yaşamaları hedefleniyor.

amaç ve yerel koordinasyon:

Sinop genelinde toplam 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ulaşılarak bakım desteği sağlanıyor. Yerel vakıfların koordinasyonunda yürütülen çalışma, hem fiziksel ihtiyaçların karşılanmasını hem de yararlanıcıların kendilerini yalnız hissetmemesini amaçlıyor.

SİNOP’TA VEFA PROJESİ KAPSAMINDA, ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN 800 YAŞLI VE...

SİNOP’TA VEFA PROJESİ KAPSAMINDA, ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN 800 YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞA EV TEMİZLİĞİ VE KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNULUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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