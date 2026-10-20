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Sinop'ta istihdamı güçlendirme planları tartışıldı

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplanan kurul, 2026 istihdam verileri ile 2027 mesleki eğitim, İşgücü Uyum Planı ve TYP hazırlıklarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sinop'ta istihdamı güçlendirme planları tartışıldı

Sinop valiliği'nde istihdam gündemi

Sinop’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Sinop Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin stratejiler ele alındı.

2026 faaliyetlerinin sunumu:

İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır tarafından, 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen projeler ve sağlanan istihdama ilişkin detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Sunumda mevcut uygulamaların etkileri, devam eden projelerin durumu ve kayıtlı işgücüne ilişkin gözlemler paylaşıldı.

2027 eğitim ve program planlamaları:

Gündem kapsamında 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan mesleki edindirme kursları, İşgücü Uyum Planı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) değerlendirilerek; eğitim ihtiyaçları, hedef gruplar ve uygulanma öncelikleri tartışıldı. Kurul üyeleri, il genelinde istihdam olanaklarının artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun adımların atılması amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda paylaşılan veriler ve öneriler çerçevesinde, planların yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi ve uygulama ile takip süreçlerinin işletilmesine yönelik vurgu yapıldı.

SİNOP&#039;TA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN’IN BAŞKANLIĞINDA...

SİNOP'TA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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