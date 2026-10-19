Elazığ merkezli operasyonda set hesapları temin eden ağ çökertildi

Operasyonun kapsamı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, yasadışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü şahıslardan belirli bir ücret karşılığında "SET" olarak adlandırılan banka hesapları temin eden şahıslar tespit edildi.

şüpheliler ve yakalama:

Çalışmalar sonucunda Elazığ’da 9, İstanbul’da 1 ve Adana’da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli belirlendi. Tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

ele geçirilen deliller:

Şüphelilere yönelik aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet sentetik ecza maddesi, 11 adet cep telefonu ile 10 adet SIM kart ve 1 adet USB bellek ele geçirildi.

operasyonun önemi ve izlenecek adımlar:

Yetkililer, üçüncü şahıs hesaplarının yasa dışı bahis akışında aracı olarak kullanıldığını; bu tür SET hesaplarının tespit edilmesinin, organizasyonların finansal altyapılarını zayıflatmada önemli olduğunu vurguladı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi ve ifadelerin tamamlanmasıyla olayın tüm boyutlarının aydınlatılması hedefleniyor.

ELAZIĞ’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA, 9 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI