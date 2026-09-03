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Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: üç kişi yaralandı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, edinilen bilgilere göre 3 kişi yaralandı.

kaza ve ilk müdahale:

Kazanın oluş şekli henüz belirlenemedi. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ekipler hızlıca müdahaleye başladı.

yaralıların taşınması ve tedavi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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