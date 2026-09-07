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Gaziantep FK, Göztepe karşısında ilk yarıda 4-0 üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ilk yarıda 4-0 geride bıraktı; goller Halil Dervişoğlu, Myenty Abena ve Kacper Kozlowski'den geldi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK, Göztepe karşısında ilk yarıda 4-0 üstünlük sağladı

ilk yarıda özet

Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynanan Göztepe - Gaziantep FK maçının ilk yarısı, konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK, maçın başından itibaren etkili başladı ve kısa sürede skoru lehine çevirdi.

maçtan dakikalar:

5. dakika: Gaziantep FK atağında kaleci Kacper Tobiasz’ın uzun vuruşunda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

6. dakika: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim’in ortasında ceza sahasında Myenty Abena’nın kafa vuruşu topu filelerle buluşturdu ve Gaziantep skoru 0-2'ye taşıdı.

29. dakika: Göztepe tarafından kullanılan korner sonrası Kozlowski’nin topa elle temas şüphesi hakem Ümit Öztürk tarafından VAR'a gönderildi; inceleme sonucu penaltı kararı verildi.

31. dakika: Penaltıyı kullanan Novatus Miroshi’nin şutunu kaleci Tobiasz kurtardı ve Göztepe umutlandı.

35. dakika: Sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Tobiasz’ın degajında top Göztepe savunmasından sekti; Kozlowski önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara yollayarak farkı üçe çıkardı (0-3).

45+1. dakika: Gaziantep’in orta sahadan gelişen atağında Kozlowski defansın arkasına sarkıp Ege’yi geçerek sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 4-0'a getirdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Göztepe: Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Novatus Miroshi, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor, Janderson. Yedekler: Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Ogün Bayrak, Faustino Anjorin, Alexis Antunes, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Sinclair Armstrong. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Myenty Abena, Deian Sorescu, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Kerim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim, Halil Dervişoğlu. Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Abakar Sylla, Sabahattin Destici, Drissa Camara, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Ogün Özçiçek, Trivante Stewart, Serdar Dursun. Teknik Direktör: Orhan Ak.

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 5), Myenty Abena (dk. 10), Kacper Kozlowski (dk. 34 ve 45+1).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 4-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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