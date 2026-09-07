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Rize'de sessiz ilk yarı: Çaykur Rizespor - Alanyaspor 0-0

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, net fırsatlar değerlendirilemeyince 0-0 bitti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rize'de sessiz ilk yarı: Çaykur Rizespor - Alanyaspor 0-0

Rize'de sessiz ilk yarı: Çaykur Rizespor - Alanyaspor 0-0

Trendyol Süper Lig 4. haftasında ev sahibi Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da skoru öne taşıyacak net gol fırsatları yaratamadı; savunmalar ve kaleciler ilk 45 dakikaya hakim oldu.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Carlos Fernandes’in ortasında ceza sahasında yükselen Fatih Aksoy’un kafa vuruşu filelerle buluşmadı, top direkten döndü ve Alanyaspor önemli bir fırsatı kaçırdı. 17. dakikada ise köşe vuruşunda topu kullanan Laçinin havadan gönderdiği pasta kale sahasında yükselen Sagnan’ın kafa şutunu, Alanyaspor savunmasından Lima ayağıyla uzaklaştırdı. Bu pozisyonlar maçın ilk yarısında kayda değer iki net tehlikesini oluşturdu.

kadrolar ve hakemler:

Hakem triosu: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener. Çaykur Rizespor başlangıç kadrosu: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Ahmed Kutucu, Laçi, Olawoyin, Emrecan Bulut, Sowe. Yedekler arasında Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Siaka Bakayoko, Taha Şahin, Moussa Diakité, Valentin Mihaila, Dal Varesanovic, Adedire Awokoya Mebude, Albert Iustin Doicaru yer alıyor. Teknik direktör: Recep Uçar. Alanyaspor kadrosu: Paulo Victor, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Nuno Lima, Ruan, Baran Ali Gezek, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Carlos Fernandes, Ianis Hagi (Yusuf Özdemir dk. 40), Arda Usluoğlu. Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, İzzet Çelik, Omar Ben Ali, Elia Meschack, Ui-jo Hwang, Ivan Cedric. Teknik direktör: Joao Pereira. İlk yarıda kaydedilen sarı kart: Atilla Mocsi (Çaykur Rizespor).

İkinci yarıda her iki takım da daha yaratıcı olmak ve skoru değiştirmek için hamleler deneyecektir; özellikle duran toplar ve kanat ortaları ikinci devre belirleyici olabilir. Maçın ikinci yarısı, taraftarların beklentisiyle daha fazla hız ve risk içerebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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