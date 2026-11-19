Elazığ'da ışıklar aracılığıyla mesaj verildi

Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan farkındalık çalışmasında kent genelindeki trafik ışıklarında bilgilendirici mesajlara yer verildi. Uygulama, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, uluslararası mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirildi.

uygulamanın kapsamı:

Kentin farklı noktalarındaki trafik ışıklarında gösterilen mesajlarda 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' ifadesi kullanıldı. Hedef, yolda bekleyen sürücüler ve yayaların konuya dikkatini çekmek ve günlük yaşamda görünür bir uyarı oluşturmaktı.

toplumsal duyarlılık ve ortak çağrı:

Yetkililer uygulamayla kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı ve şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Çalışma, kısa süreli olsa da kamu alanlarında farkındalık yaratmayı amaçlayarak, konunun gündemde tutulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

ELAZIĞ’DA TRAFİK IŞIKLARINDA "KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR" MESAJI VERİLDİ