Çerkeş'te öğretmenler günü etkinliği:

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları koreografiyle öğretmenlerini ve ülke tarihinin önemli ismini andı. Etkinlik, okul bünyesinde planlanan kısa bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Koreografi ve yazılı mesajlar:

Öğrenciler ellerinde taşıdıkları harflerle iki ayrı yazı oluşturdu; birinci yazıda 'Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü Minnetle Anıyoruz', ikinci yazıda ise 'Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun' ifadeleri yer aldı. Düzenlenen oluşumlar, öğrencilerin uyumlu hareketleriyle dikkat çekti.

Görsel kayıt ve sunum:

Etkinlik, havadan çekilen görüntülerle kayda alındı ve kısa bir klip hâline getirildi. Hazırlanan görüntüler hem mesajların okunmasını kolaylaştırdı hem de okulun hazırlık sürecindeki disiplin ve işbirliğini gözler önüne serdi.

Etkinlik aynı zamanda hem öğretmenlere teşekkür etme hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma amaçlarını bir arada taşıyan bir kutlama olarak kayda geçti.

ÇANKIRI'NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA OLUŞTURDUKLARI KOREOGRAFİ MEST ETTİ.