Şahinbey'de tohumlar toprakla buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üretimi artırmak ve çiftçilerin desteklenmesini sağlamak amacıyla yürütülen dağıtım çalışmaları kapsamında dağıttığı tohum ve gübreyi saha ziyaretinde çiftçilerle birlikte ekti. Etkinlik, özellikle ekilmeyen arazilerin değerlendirilmesi ve kırsal üretimin güçlendirilmesine odaklandı.

dağıtım kapsamı:

Belediye tarafından gerçekleştirilen destek paketi geniş bir içeriğe sahip. Çiftçilere arpa-buğday tohumu ve gübrein yanı sıra hayvan yemi, zeytin-fıstık fidanı, büyükbaş-küçükbaş canlı hayvan, mercimek, yonca ve İtalyan çimi gibi ürünler de dağıtıldı. Son dönemde yapılan saha çalışmalarında Tahmazoğlu, Sırasöğüt Köyü'ne giderek çiftçilerle el birliğiyle tohum ekimine katıldı.

destek miktarı ve hedefler:

Belediye yetkilileri, bugüne kadar çiftçilere sağlanan tohum desteğinin toplam 20.628 ton olduğunu vurguluyor. Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada çiftçililerin yıl boyunca büyük emek verdiğini belirterek, "Çiftçilerimize destek olmak, ekilmeyen tarlaların ekilmesini sağlamak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak, buğday arpa mercimek tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilerimizle birlikte arpa tohumu ekimi yaptık" dedi.

Yerel yönetimin hedefi, verilen desteğin saha uygulamalarıyla birleşmesi sonucu verimi artırmak ve bölge üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yetkililer ayrıca ekilen alanların takip edileceğini ve hasat döneminde üreticinin yanında olunacağını açıkladı. Tahmazoğlu, çalışmaları "İnşallah ekimlerimiz çok verimli olacak" sözleriyle özetleyip çiftçilere bol bereket dileğinde bulundu.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ İÇİN DAĞITTIĞI BUĞDAY TOHUMUNU VE GÜBREYİ ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE TOPRAKLA BULUŞTURDU.