Elazığ’da 10. kadavra diseksiyon kursu tamamlandı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ile Fırat-Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kurs, Fırat Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Şinasi Yalçın Kadavra ve Diseksiyon Kurs Salonu'nda gerçekleştirildi ve Türkiye’nin alanında önde gelen akademisyenlerinin katkısıyla yürütüldü.

kursun içeriği:

Kurs programı, kulak burun boğaz ile baş ve boyun cerrahisinde güncel cerrahi yaklaşımları içeren teorik oturumlarla birlikte kadavra üzerinde uygulamalı eğitim imkânı sundu. Etkinlikte cerrahi anatominin yakın takibi, ameliyat tekniklerinin geliştirilmesi ve katılımcıların uygulama becerilerinin artırılması hedeflendi.

katılımcılar ve sonuçlar:

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kulak burun boğaz uzmanının katıldığı eğitim, Prof. Dr. Abdulvahap Akyiğit başkanlığında gerçekleştirildi. Kurs, katılımcı hekimlerin mesleki gelişimine katkı sağlaması ve akademik iş birliğinin güçlenmesine olanak tanıması bakımından önemli bulundu.

Bilimsel ve sosyal açıdan başarıyla tamamlanan organizasyonun sonunda, eğitime katkı sunan akademisyenlere ve kursa katılan hekimlere sertifikaları takdim edildi.

FIRAT-DİCLE HAVZASI 10. KADAVRA DİSEKSİYON KURSU, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ