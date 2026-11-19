omü'de uyarı: KOAH erken dönemde görülmeyebiliyor:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Dünya KOAH Günü dolayısıyla düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun hastalığın teşhisindeki eksikliğe dikkat çekti. Türkiye'de KOAH'lı olduğu tahmin edilen yaklaşık 5 milyon kişinin bulunduğu, ancak bunların yalnızca 300-500 bin kadarının tanı aldığının altı çizildi.

tanı için solunum fonksiyon testi zorunlu:

Prof. Dr. Oğuz Uzun, KOAH tanısının akciğer filmiyle konulmadığını; hastalığın tespitinde solunum fonksiyon testi yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Uzun, 40 yaşın üstündeki sigara içen herkese bu testi yaptırma çağrısında bulundu ve akciğer filminin sadece kanser ve diğer görsel bulgular için kullanıldığını belirtti. Hastaların film normal olduğu için sigaraya devam etmemesinin son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.

risk faktörleri ve gençleri hedef alan yeni ürünler:

Toplantıda sigaranın KOAH açısından bir numaralı risk faktörü olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Uzun, sigara endüstrisinin tütün kullanımını sürdürmek için gençleri hedeflediğini, bunun sonucunda elektronik sigaraların yaygınlaştığını ve bu cihazların da en az normal sigara kadar zararlı olduğunu söyledi. Ayrıca KOAH gelişiminde yüzde 80-90 oranında sigaranın rol oynadığını, fakat ev içi ve dışı hava kirliliği ile mesleki maruziyetlerin de katkısı olduğunu belirtti.

tedavi, korunma ve alevlenmelerin önlenmesi:

KOAH tedavisinde önceliğin sigaranın bırakılması olduğu, ardından hava yollarını genişletici ilaçların düzenli kullanımının geldiği hatırlatıldı. Uzun, ilaçların doğru ve düzenli kullanımının önemine dikkat çekti ve hastaların ilaçlarını her kontrole giderken yanlarında götürerek kullanımının kontrol ettirilmesini önerdi. Enfeksiyonların hastalığın alevlenmelerinde belirleyici rol oynadığı belirtilerek, yıllık grip aşısı ve beş yılda bir zatürre aşısı olmanın önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca KOAH'ın ilerleyici bir hastalık olduğu, tamamen düzelme sağlayan bir tedavi olmadığı ancak semptomları ve ilerlemeyi engelleyici tedavilerle yaşam kalitesinin korunabildiği ifade edildi. Uzmanlar, sigarayı erken yaşta bıraktırmanın ve solunum fonksiyon testiyle erken tanı koymanın hastalık yükünü azaltmak için kritik adımlar olduğunu yineledi.

DÜNYA KOAH GÜNÜ DOLAYISIYLA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ. TOPLANTIDA, OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. OĞUZ UZUN (SAĞDA), KOAH'TA ERKEN TANI VE SİGARAYI BIRAKMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.