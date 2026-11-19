Marmaris Belediyesi temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırdı

Sezonun sona ermesiyle birlikte Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri halk plajında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, sahil boyunca yürüttükleri operasyonla kıyıda biriken atıkları sistematik şekilde topladı.

Çalışmanın kapsamı:

Halk Plajı ve Uzunyalı sahil bandında yapılan temizlikte, rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı doğal birikintiler ile insan kaynaklı çöpler ayrı ayrı toplanarak sahilden uzaklaştırıldı. Ekipler, atıkların çevreye zarar vermemesi için titizlikle müdahale etti.

Amacı ve sürdürülen uygulamalar:

Belediye, kent genelinde süregelen temizlik çalışmalarını sezon sonrası da aralıksız sürdürüyor. Yapılan müdahalelerin hedefi sahillerin daha temiz ve düzenli görünmesini sağlamak ve halkın kullanımına uygun hale getirilmesidir. Sahil boyunca yürütülen çalışmalarla plajlar düzenli bir görünüme kavuştu.

MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SEZONUN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE HALK PLAJINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇALIŞMALARDA RÜZGAR VE DALGALARIN KIYIYA TAŞIDIĞI ATIKLARIN YANI SIRA İNSAN KAYNAKLI ATIKLAR DA TOPLANDI.