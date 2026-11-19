Pankreas kanserinde tedavi yaklaşımları yeni bir evreye giriyor

19 Kasım Dünya Pankreas Kanseri Günü kapsamında Acıbadem Maslak Hastanesi’nde düzenlenen "Pankreas Kanserinde Hikaye Değişiyor" etkinliğinde uzmanlar, yeni ilaçların ve ekip çalışmasının hastalara sunduğu olanakları anlattı. Türkiye'de yılda yaklaşık 300 bin kişiye kanser tanısı konulurken, bunun içinden ortalama 8 bin kişi pankreas kanseriyle karşılaşıyor. Genellikle ileri evrede tanı konulması ve hastalığın hızlı seyri, pankreas kanserini en korkulan kanser türlerinden biri haline getiriyordu; ancak son dönemdeki gelişmeler bu tabloyu değiştirmeye başladı.

Bilimsel gelişmeler ve yeni ilaçlar:

Etkinlikte Acıbadem Maslak Hastanesi'nden; Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Özlem Er ve Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı tedavi alanındaki yenilikleri paylaştı. Sağlık İletişimcisi Seral Çelik etkinliğin moderatörlüğünü üstlendi.

Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, son altı ay içinde ortaya çıkan bulguların heyecan verici olduğunu vurgulayarak, KRAS mutasyonuna yönelik geliştirilen daraxonrasib adlı akıllı ilacın tedaviye yeni bir dönem kazandırabileceğini belirtti. Ceyhan, bu ilacın şu aşamada metastatik hastalarda sağkalım süresini iki katına çıkardığını ve bunun, belli hasta gruplarında pankreas kanserini kronik bir hastalığa dönüştürme şansını gündeme getirdiğini söyledi: "Belki de bu ilaçla birlikte pankreas kanserini kronik bir hastalığa dönüştürme şansımız olacak."

Uzmanlar ayrıca cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve akıllı ilaçların bir arada değerlendirilmesinin önemini; doğru hasta seçimi, tedavi sıralaması ve branşlararası ortak karar mekanizmalarının tedavi başarısındaki belirleyici rolünü vurguladı. Geçmişte damar tutulumu nedeniyle ameliyat edilemez kabul edilen hastaların, kemoterapi ve radyoterapi ile tümör küçültüldükten sonra ameliyat şansı yakalayabildiği belirtildi.

Hastaların yaşadıkları: umut, güven ve dayanışma:

Etkinlikte tedavilerini tamamlamış iki hastanın öyküsü, alandaki değişimi göstermesi açısından dikkat çekiciydi. Beril Sertkaya pankreas başındaki tümör nedeniyle Whipple ameliyatı oldu ve ameliyat sonrası iki oğlunun mezuniyet törenlerine katıldı. Sertkaya süreci anlatırken, "Ben tümörümle hiç tanışmadım" dedi ve tıbbi ekibe teslimiyetinin, aile desteğinin ve moralin iyileşme sürecinde belirleyici olduğunu paylaştı: "Ameliyattan da gülerek çıktım. Sonrasında ‘O korkunç şey benden çıkarıldı’ dedim."

Sinem Denizer Büke ise 2022'de başlayan sürecini şöyle özetledi: önce pankreatit nedeniyle acile başvurdu, ardından üç ay kemoterapi gördü, Whipple ameliyatı oldu ve sonrasında yine üç ay kemoterapi aldı. Tedavisinin 15’inci ayında karaciğer metastazı gelişmesi üzerine yeniden kemoterapi ve cerrahi sürecine giren Büke, bugün 18 aydır kontrollerini sürdürüyor. Büke, "Tedavi süreci kolay geçmiyor ama geçiyor; sonra her gün bir hediye" sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlattı ve morali yüksek tutmanın, hekime ve aileye güvenmenin önemine dikkat çekti.

Ne değişti, ne umut veriyor:

Prof. Dr. Ceyhan, pankreas kanseri alanında çalışan bir hekim olarak son yıllardaki değişimi vurgularken, "20 yıl önce söyleseler inanmazdım" diyerek bugün elde edilen sonuçların özgünlüğünü aktardı. Ceyhan ayrıca 25 yıllık deneyimiyle multidisipliner, kişiye özel tedavi yaklaşımlarının hastalara gerçeğe yakın ve samimi bir umut sunduğunu ifade etti.

Uzmanların ortak mesajı; pankreas kanserinde artık tanının hastalığın sonu anlamına gelmediği, yeni akıllı ilaçlar ve kişiye özel tedavi kombinasyonlarıyla metastatik vakalarda dahi uzamış sağkalım ve bazı gruplarda kronik hastalık yönetimine geçiş olasılığı bulunduğu yönünde. Bu gelişmeler, hem hekimlerin tedavi seçeneklerini genişletiyor hem de hastalar ve yakınları için gerçekçi bir umut zemini oluşturuyor.

Etkinlik, hem bilimsel gelişmeleri hem de hasta deneyimlerini aynı çatı altında paylaşıp, farkındalık ve doğru bilgilendirmenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BERİL SERTKAYA