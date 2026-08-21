Elazığ'da AFAD gönüllüleri hafif arama ve kurtarmada yetkinleşiyor

Elazığ'da AFAD gönüllülerine yönelik eğitim sürüyor

Elazığ'da düzenlenen program kapsamında AFAD gönüllülerine yönelik hafif arama ve kurtarma eğitimi devam ediyor. Eğitimler, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı ve gönüllülerin sahadaki etkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

eğitimin içeriği:

Eğitimin ilk gününde katılımcılara hafif arama ve kurtarma yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından uygulamalı oturumlarda arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların tanıtımı yapılarak, ekipmanların saha koşullarında nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

amaç ve ilerleyen uygulamalar:

Program, gönüllülerin pratik becerilerini pekiştirerek muhtemel afet anlarında daha etkin görev almalarını hedefliyor. Uygulamalı çalışmalar ve tatbikatlarla desteklenen eğitimlerin, toplumun afet hazırlık ve müdahale kapasitesine katkı sağlayacak şekilde sürdürüleceği bildirildi.

ELAZIĞ’DA AFAD GÖNÜLLÜLERİNE HAFİF ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ