Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Elazığ'da AFAD gönüllüleri hafif arama ve kurtarmada yetkinleşiyor

Elazığ'da düzenlenen programda AFAD gönüllülerine hafif arama ve kurtarma eğitimi verildi; teorik dersler ve uygulamalı ekipman tanıtımları yapıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da AFAD gönüllüleri hafif arama ve kurtarmada yetkinleşiyor

Elazığ'da AFAD gönüllülerine yönelik eğitim sürüyor

Elazığ'da düzenlenen program kapsamında AFAD gönüllülerine yönelik hafif arama ve kurtarma eğitimi devam ediyor. Eğitimler, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı ve gönüllülerin sahadaki etkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

eğitimin içeriği:

Eğitimin ilk gününde katılımcılara hafif arama ve kurtarma yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından uygulamalı oturumlarda arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların tanıtımı yapılarak, ekipmanların saha koşullarında nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

amaç ve ilerleyen uygulamalar:

Program, gönüllülerin pratik becerilerini pekiştirerek muhtemel afet anlarında daha etkin görev almalarını hedefliyor. Uygulamalı çalışmalar ve tatbikatlarla desteklenen eğitimlerin, toplumun afet hazırlık ve müdahale kapasitesine katkı sağlayacak şekilde sürdürüleceği bildirildi.

ELAZIĞ’DA AFAD GÖNÜLLÜLERİNE HAFİF ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA AFAD GÖNÜLLÜLERİNE HAFİF ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MCBÜ'ye rağbet arttı: tüm kontenjanlar doldu, taban puanlar yükseldi
images

BEUN yüzde 99 dolulukla 2026-2027 akademik yılına güçlü başlıyor
images

Sarıgöl’de okullarda hazırlık ve denetim çalışmaları hız kazandı
images

Karabük'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ve koordinasyon vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontrollü şekilde imha edildi

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı

Real Madrid kadrosuna deneyimli bek Denzel Dumfries'i kattı

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız