Elazığ'da eylül trafik bilançosu: 313 kaza, 256 yaralı, 4 ölüm

Elazığ'da eylül ayı trafik bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre Elazığ'da eylül ayında toplam 313 trafik kazası kaydedildi; bu kazalarda 256 kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza türü ve dağılımı:

Kayıtlara göre kazaların 156'sı yaralanmalı, 157'si ise maddi hasarlı olarak sınıflandırıldı. Bu dağılım, kentin trafik güvenliği açısından dikkat ve önlem gerektirdiğini gösteriyor.

En sık görülen sürücü hataları:

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verileri, sürücü davranışlarının kazalarda belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Sürücülerin hız, kavşak kuralları ve yaya önceliğine dikkat etmesi; trafik işaretlerine uyması ve denetimlerin sürdürülmesi, benzer olayların azaltılmasında önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA EYLÜL AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 313 KAZADA 256 KİŞİ YARALANIRKEN 4 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ