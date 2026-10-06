Dolar 49,1728 +0,12%
Euro 55,2620 +0,21%
Bist 12.382,49 -0,49%
Altın Gram 6.583,35 +0,18%
EUR/USD 1,1232 +0,08%
Brent Petrol 99,92 -0,40%
--°

Elazığ'da eylül trafik bilançosu: 313 kaza, 256 yaralı, 4 ölüm

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Elazığ'da eylül ayında 313 trafik kazası gerçekleşti; 256 kişi yaralandı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da eylül trafik bilançosu: 313 kaza, 256 yaralı, 4 ölüm

Elazığ'da eylül ayı trafik bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre Elazığ'da eylül ayında toplam 313 trafik kazası kaydedildi; bu kazalarda 256 kişi yaralanırken 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza türü ve dağılımı:

Kayıtlara göre kazaların 156'sı yaralanmalı, 157'si ise maddi hasarlı olarak sınıflandırıldı. Bu dağılım, kentin trafik güvenliği açısından dikkat ve önlem gerektirdiğini gösteriyor.

En sık görülen sürücü hataları:

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verileri, sürücü davranışlarının kazalarda belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Sürücülerin hız, kavşak kuralları ve yaya önceliğine dikkat etmesi; trafik işaretlerine uyması ve denetimlerin sürdürülmesi, benzer olayların azaltılmasında önem taşıyor.

ELAZIĞ’DA EYLÜL AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 313 KAZADA...

ELAZIĞ’DA EYLÜL AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 313 KAZADA 256 KİŞİ YARALANIRKEN 4 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin soruşturmasında gözaltı dalgası: 34 şüpheli, Vahap Seçer dahil cezaevine...
images

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı
images

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çı...
images

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip