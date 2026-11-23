Edremit'te yağışın etkileri:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkisini artıran sağanak, kısa sürede günlük yaşamı aksattı. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü belirtilen ilçe genelinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yağışın gök gürültüsü eşliğinde yoğunlaşması nedeniyle halk panik yaşadı ve yetkililer trafiğe karşı uyarılarda bulundu.

Etkilenen noktalar ve trafik:

Edremit Cumhuriyet Meydanı, Şehit Hamdibey Meydanı, Otogar Kavşağı ve İDA Park Kavşağı gibi merkezî noktalarda su baskınları görüldü. E-87 kara yolunun Edremit-Çanakkale istikameti ile İzmir-Çanakkale kara yoluna bağlanan servis yollarında yağmur suları nedeniyle araç trafiği zaman zaman durdu. İlçenin farklı bölgelerinde sürücüler araçlarıyla mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçları iterek suyun tahliye edildiği alanlara çıkarmaya çalıştı.

Müdahale ve can kaybı durumu:

Yaklaşık iki saat süren yoğun yağışın ardından Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili kurum ekipleri bölgede su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak çok sayıda iş yeri ve araçta maddi hasar oluştu. Ekipler zarar tespiti ve altyapı kontrollerine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN VE AKŞAM SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. METREKAREYE YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM YAĞIŞIN DÜŞTÜĞÜ İLÇEDE ÇOK SAYIDA CADDE VE KAVŞAK SULAR ALTINDA KALIRKEN, BAZI İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ.