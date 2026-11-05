Dolar 50,0445 +0,04%
Euro 56,3499 +0,18%
Bist 11.454,36 -0,21%
Altın Gram 6.655,17 +1,55%
EUR/USD 1,1241 +0,06%
Brent Petrol 95,71 +1,15%
--°

Niğde'de kaldırımda çay molası veren kişiye otomobil çarpma anı kamerada

Niğde'de 24 Ekim'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 51 AEP 108 plakalı aracın kaldırıma çıkarak çay içen kişiye çarpması iş yeri kamerasına yansıdı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde'de kaldırımda çay molası veren kişiye otomobil çarpma anı kamerada

Güvenlik kamerası kazayı kaydetti

Niğde'de, 24 Ekim tarihinde Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Olayın yaşandığı yerdeki iş yeri güvenlik kameraları, kazanın oluş anını net şekilde kaydetti.

Kaza anı:

Görüntülerde kaldırımda oturup çay içen bir kişinin aracı son anda fark ederek uzaklaştığı, ancak otomobilin hızını alamaması sonucu başka bir kişiye çarptığı görülüyor. Kamera kayıtları, sürücünün kontrolü kaybettiği ve aracın kaldırıma çıktığı anları açık şekilde gösteriyor.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet birimleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yaralının hastanedeki durumu ve kaza nedeni hakkında resmi açıklama bekleniyor.

(ST-TB-)

Niğde’de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya...

Niğde’de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı
images

Konya'da Beyşehir ve Hüyük yollarında iki ayrı kaza: üç yaralı
images

Bungalov evde çiftin silahlı ölümü üzerine soruşturma
images

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TBMM plan ve bütçe komisyonunda fon tasfiyesi tartışması ve sözlü gerilim

Nevşehir'de denetim noktalarını ifşa eden WhatsApp grubuna üç gözaltı

İnegöl il olma sürecine hazır olduğunu açıkladı: kapı açılırsa ilk giren il oluruz

Başkan Aras Datça'da yatırım ve kültür önceliklerini yerinde anlattı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam