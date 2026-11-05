Niğde'de kaldırımda çay molası veren kişiye otomobil çarpma anı kamerada

Güvenlik kamerası kazayı kaydetti

Niğde'de, 24 Ekim tarihinde Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 AEP 108 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Olayın yaşandığı yerdeki iş yeri güvenlik kameraları, kazanın oluş anını net şekilde kaydetti.

Kaza anı:

Görüntülerde kaldırımda oturup çay içen bir kişinin aracı son anda fark ederek uzaklaştığı, ancak otomobilin hızını alamaması sonucu başka bir kişiye çarptığı görülüyor. Kamera kayıtları, sürücünün kontrolü kaybettiği ve aracın kaldırıma çıktığı anları açık şekilde gösteriyor.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet birimleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yaralının hastanedeki durumu ve kaza nedeni hakkında resmi açıklama bekleniyor.

(ST-TB-)

Niğde’de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı