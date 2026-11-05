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Sürücü kontrolü yitirince otomobil aydınlatma direğine çarptı

Bilecik'in Söğüt ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa K. idaresindeki 11 DZ 677 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücü kontrolü yitirince otomobil aydınlatma direğine çarptı

olay yeri ve kaza:

Bilecik’in Söğüt ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 11 DZ 677 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarından geçen aydınlatma direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

ilk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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