Sürücü kontrolü yitirince otomobil aydınlatma direğine çarptı

olay yeri ve kaza:
Bilecik’in Söğüt ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 11 DZ 677 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarından geçen aydınlatma direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
ilk müdahale ve soruşturma:
Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI; SÜRÜCÜ YARALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!