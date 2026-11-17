fiyat ve üretim:

Hisarcık'ta kurutmalık cennet hurmasının kilogram fiyatı geçen sezon 80 TL iken bu yıl 50 TL'ye geriledi. Satıcı Hüseyin Ölmez, hava şartlarının elverişli olması ve üretimdeki verim artışının fiyat düşüşünde etkili olduğunu, uygun fiyatların vatandaşların ilgisini artırdığını söyledi.

hazırlanışı ve besin değeri:

Kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık cennet hurmaları, vatandaşlar tarafından kabukları soyularak saplarından iplere bağlanıyor ve güneşte kurutulduktan sonra muhafaza ediliyor. Bu yöntemle hazırlanan ürünler uzun süre saklanabiliyor.

Cennet hurması, yüksek besin değeriyle öne çıkıyor; lif ve antioksidan içeriği sayesinde sindirim sistemini desteklediği ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olduğu biliniyor.

Uygun fiyatın etkisiyle vatandaşların talebi artarken, satıcılar daha erişilebilir fiyatların yerel tüketimi desteklediğini ve aile ekonomilerine olumlu yansıdığını belirtiyor.

HİSARCIK’TA CENNET HURMASINA YOĞUN İLGİ: FİYATI 50 TL’YE DÜŞTÜ, TALEP ARTTI